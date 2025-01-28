Muğla’da hareket halindeki bir otobüsün motor bölümünde çıkan yangın, kısa süreli trafik sıkışıklığına neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Bölge kapanmak zorunda kaldı

Muğla'nın Ula ilçesinde, Sakartepe rampasında hareket halindeki bir otobüsün motor bölümünde yangın başladı. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi ve bölgeye hızla Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı

Yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Neyse ki, yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Kısa süreli trafik durdu

Yangının etkisiyle yol kısa bir süreliğine trafiğe kapandı. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar açıldı ve trafik normale döndü.