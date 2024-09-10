Gazeteci Can Ataklı’nın şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik söyledikleri nedeniyle yargılandığı davada, savcılık tarafından 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ataklı’nın sözlerinin halkı kışkırtıcı ve ayrımcı nitelikte olduğu vurgulandı.

Duruşmanın detayları

25 Aralık 2023 tarihinde sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Ataklı'nın şehit aileleri hakkında sarf ettiği ifadeler mahkemeye taşındı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, sanık Can Ataklı’nın avukatı ve birçok müşteki temsilcisi hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı, Ataklı’nın ifadelerinin halkı kin ve düşmanlığa yönlendirdiğini belirterek, bu sözlerin kamu güvenliği açısından tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Savcılık, Ataklı’nın sosyal medyada yayılmasının ardından çeşitli gruplar tarafından yorumlanıp paylaşılmasıyla kamuoyunda endişe yaratıldığını ve bu durumun açık bir güvenlik tehlikesine yol açtığını öne sürdü.

Duruşma ertelendi

Savcılık, Ataklı’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep ederken, sanık Ataklı’nın avukatı mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, bu talebi değerlendirerek duruşmayı erteledi.

İddianame ve hukuki süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataklı’nın aynı suçlardan cezalandırılması talep ediliyor. Duruşmanın devamında savunmaların ardından karar verileceği belirtiliyor.