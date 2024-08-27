Dünyaca ünlü Rus piyanist ve besteci Evgeny Grinko, 18 Ekim 2024 Cuma akşamı İzmir'de müzikseverlerle buluşuyor. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde saat 21:00'de gerçekleşecek olan bu özel konser, Grinko'nun hayranları için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Minimalist ve duygusal melodileriyle tanınan Evgeny Grinko, solo performanslarıyla dünya genelinde büyük bir hayran kitlesi edinmiştir. Özellikle "Valse" adlı eseriyle adını geniş kitlelere duyuran Grinko, İzmir konserinde dinleyicilere klasik müziğin büyülü dünyasını yaşatacak.