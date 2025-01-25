İstanbul’da hayatını kaybeden ünlü gazeteci Deniz Arman, meslektaşlarının ve yakınlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

64 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Deniz Arman, Beşiktaş’taki Vişnezade Camisi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Meslektaşları ve ailesi törende bir araya geldi

Deniz Arman’ın oğlu Volga Arman, eski eşi Bercis Gülerman ve yakınları cenazeye katılarak taziyeleri kabul etti. Cenazeye Arman’ın gazetecilik dünyasından meslektaşları da katılarak son saygılarını sundu.

Arman’ın tabutunun üzerine Beşiktaş atkısı ve bayrağı serildi.

Volga Arman: "Baba, onurlu bir yaşam bıraktı"

Cenazede gözyaşlarına boğulan Volga Arman, babası hakkında duygusal bir konuşma yaptı:

“Baba, 1990’larda sahada yer alan ve gazeteciliğiyle birçok zorluğu aşan bir insandı. Ülkeye çok şey kattılar. Ben onunla gurur duyuyorum. Beşiktaş sevgisi ve onurlu bir yaşamı bana bıraktı.”

Türkiye'nin unutulmaz gazetecisi

Deniz Arman, gazeteciliğiyle birçok zorlukla yüzleşmiş, mahkemeler ve ölüm tehditlerine rağmen mesleğine olan bağlılığını sürdürmüştü. Arman’ın gazetecilik kariyeri, Türkiye'nin pek çok karanlık olayını aydınlatan önemli bir döneme damgasını vurdu.