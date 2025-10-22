Nezih Hacıalioğlu, şeffaflık, dijitalleşme ve hesap verebilirlik ilkeleri üzerine kurulu bir yönetim anlayışıyla TÜRSAB’ı yeniden yapılandıracaklarını söyledi.

TÜRSAB Genel Kurulu öncesinde saha çalışmalarını hızlandıran Başkan Adayı M. Nezih Hacıalioğlu, “Öncü TÜRSAB, Büyük Türkiye” vizyonu çerçevesinde İzmir’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. “Turuncu Dönem” adını verdikleri yeni dönemi tanıtan Hacıalioğlu, turuncu rengin yenilik, cesaret ve umut sembolü olduğunu belirterek, “Bu renk, sahadan güç alan, yenilikten korkmayan, insana dokunan bir anlayışın simgesidir. Biz bu ruhla yola çıktık” dedi.

TÜRSAB’ın mevcut yönetimini eleştiren Hacıalioğlu, sektörün uzun süredir kronik sorunlarla boğuştuğunu dile getirdi. “Aidatlar yüksek, hesaplar kapalı, dijitalleşme zayıf. Yönetim sahadan kopmuş durumda. Artık üyeye dokunan, açık hesap veren ve katılımcı kararlar alan bir TÜRSAB zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Hacıalioğlu, “Turuncu Dönüşüm Eylem Planı” adını verdiği kapsamlı projeleri de paylaştı. Buna göre TÜRSAB’ın mali tabloları ve vakıf işlemleri dijital ortamda üyelerin erişimine açılacak, genel kurullar canlı yayınlanacak, aidatlar düşürülecek ve plaka-pul maliyetleri minimuma indirilecek.

Atıl durumdaki gayrimenkuller yeniden değerlendirilecek; Kuşadası Kongre Merkezi, Kapadokya’daki arsa ve Kaleiçi’ndeki bina gibi yatırımlar üyelerin hizmetine sunulacak. “KOMER’i 6 ay içinde yeniden faaliyete geçireceğiz” diyen Hacıalioğlu, TÜRSAB’ın ticari faaliyetlerden çekilerek asli mesleki görevlerine odaklanacağını vurguladı.

Dijital dönüşümün de öncelikli hedefleri arasında olduğunu belirten Hacıalioğlu, kurulacak “Dijital TÜRSAB Portalı” ile acentelerin eğitim, tedarikçi ve iş ağı veritabanına tek tıkla ulaşabileceğini söyledi. Ayrıca sürdürülebilir turizm, dijitalleşme ve yasal uyum konularında sürekli eğitim programları başlatılacağını açıkladı.

Hacıalioğlu, üyelerin yeşil pasaport hakkı için objektif kriterler belirleyeceklerini, ayrıca Schengen ülkelerinde yaşanan vize sorunlarının çözümü için bakanlıklar ve vize ofisleriyle iş birliği yapılacağını belirtti.

Hacıalioğlu, İstanbul dışından Genel Kurul’a katılacak delegelerin ulaşım ve konaklama giderlerinin TÜRSAB tarafından karşılanacağını da hatırlatarak, bu kararın uygulanmasında yürüttükleri girişimlerin etkili olduğunu söyledi. “2019’da alınan ama 2022’de uygulanmayan kararı yeniden hayata geçirdik. Bu, meslektaşlarımız adına önemli bir kazanımdır” dedi.

Konuşmasının sonunda birlik ve dayanışma çağrısı yapan Hacıalioğlu, “Biz bu sektörde doğduk, büyüdük, ürettik. Koltuk için değil, ortak akıl için yola çıktık. Bu bir koltuk yarışı değil, bir vizyon mücadelesidir. TÜRSAB artık turuncu bir döneme, cesur ve şeffaf bir yönetime hazır” ifadelerini kullandı.

TÜRSAB 26. Genel Kurulu, 22-23 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul WOW Hotel Convention Center’da gerçekleştirilecek.