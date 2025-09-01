Gazeteci İsmail Küçükkaya, 2022 yılından bu yana ekran yüzü olduğu Halk TV ile yollarını ayırdı. Sabah kuşağında sunduğu “Yeni Bir Sabah” programıyla izleyici karşısına çıkan Küçükkaya, ayrılığıyla ilgili yaptığı açıklamada kararın karşılıklı mutabakatla alındığını belirtti.

T24’e konuşan Küçükkaya, “Halk TV ile toplam 3 yıllık bir sözleşmemiz vardı. Karşılıklı mutabakat sonucunda ortak alınmış bir karar oldu” ifadelerini kullandı.

Deneyimli gazeteci, yeni adresiyle ilgili ise henüz kesin bir açıklama yapmadı. Teklifler aldığını belirten Küçükkaya, “Şu anda değerlendirme aşamasındayım, herhangi bir kanalla anlaşmış değilim” dedi.

Kamuoyunda Küçükkaya’nın TV100 ile anlaştığı iddiaları gündeme gelirken, kendisi bu bilgiyi doğrulamadı.

Fox TV’de uzun yıllar sabah haberlerini sunduktan sonra 2022’de Halk TV’ye geçen İsmail Küçükkaya, üç yıllık ekran serüvenini böylece noktaladı.