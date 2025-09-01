Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’nun Fenerbahçe’ye transferinin ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertlilere imza atan Kerem Aktürkoğlu, “Türkiye’nin en büyük ve en şerefli kulübü Fenerbahçe’ye geldim. Zor bir süreçti ama başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimizin desteğiyle bu transfer gerçekleşti. Taraftarımızın uzun süredir beklediği şampiyonluğu bu sezon kazanmak için buradayım” sözleriyle gündeme gelmişti.

Kerem’in bu ifadeleri sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Mauro Icardi’den de manidar bir hamle geldi. Tecrübeli golcü, Galatasaray efsanesi Metin Oktay’ın “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir” sözlerini paylaşarak mesajını üstü kapalı bir şekilde iletti.

Icardi’nin bu paylaşımı, taraftarlar tarafından Kerem Aktürkoğlu’na gönderme olarak yorumlandı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı futbolseverler, Arjantinli yıldızın takımına olan bağlılığını ve eski takım arkadaşına karşı duruşunu övgüyle değerlendirdi