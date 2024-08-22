Türkiye'deki uyuşturucu ticareti ve kara para aklama faaliyetlerini ele aldığı “Havala” kitabı nedeniyle gazeteci Murat Ağırel, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kitabın toplatılması talebiyle açılan davada, Ağırel'e beş farklı suçlama yöneltiliyor.

Gazeteci Murat Ağırel’in “Havala” adlı kitabı, Türkiye’de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama konularını ele alıyor. Kitabu yazan Ağırel hakkında suç duyurusunda bulunulurken, kitabında toplatılması ve satışının durdurulması talep edildi.

Ağırel, kitap hakkında şikâyette bulunan kişinin, 2022 yılında Mersin Limanı’nda yapılan operasyonda konteynerinde 258 kilo kokain ele geçirilen Alaa Ben Khadra’nın kardeşi Ahmed Ben Khadra olduğunu ve bu kişinin daha önce et kaçakçılığından yargılanıp beraat ettiğini söyledi.

Davanın kitabın düzenlenmesi için değil toplatılması ve satışının durdurulması için açıldığına dikkat çeken Ağırel’e iftira ve hakaret dahil beş farklı suçlama yöneltildi.

Kitabın yayımlandığı Kırmızı Kedi’den tepki

Ağırel’e destek mesajı, kitabın yayınevi Kırmızı Kedi’nin kurucusu Haluk Hepkon’dan geldi. Hepkon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kara parayla, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden bir kitabın toplatılmasını istemek, bu suçlarla anılan kişileri savunan bir avukata yakışır. Ancak biz mücadelemizi sürdüreceğiz ve hukuk karşısında bu girişimlerin hiçbir sonuç alamayacağını göstereceğiz” dedi.

“Gerçeği yazmaya devam edeceğiz”

Murat Ağırel, kitabı nedeniyle hakkında açılan davayı değerlendirdi ve Khadra ailesiyle ilgili daha önce yaptığı haberlerde de benzer tepkilerle karşılaştığını belirtti.

Ağırel, bu davanın sadece kitabının değil, basın özgürlüğünün de hedef alındığını vurgulayarak, “Biz gerçeği yazmaya devam edeceğiz. Halkın haber alma hakkını savunmak için her türlü hukuki süreci göze alıyoruz” ifadelerini kullandı.