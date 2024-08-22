Halil Ağa Camisi, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Yukarı Kızılca çarşı merkezinde yer alır. Cami, oldukça yüksek bir bodrumun üzerine inşa edilmiştir ve iki katlıdır. Yapının önünde beş bölümlü bir son cemaat yeri bulunur. İbadet mekanının üzeri, ahşap bir çatı ile kaplanmıştır. Mihrap, yuvarlak bir niş şeklindedir. İç mekanında dikkat çekici bir bezeme bulunmamakta olup, caminin yanında taş bir kaide üzerinde yuvarlak gövdeli tek şerefeli bir minare yer alır.

Tarihçe

Halil Ağa Camisi, Hacı Halil Ağa tarafından Yukarı Kızılca halkının yardımlarıyla 1893-1894 yıllarında yaptırılmıştır. Camiye ait dört beyitlik kitabede, İzmirli bir şair tarafından düzenlenmiş ve caminin inşaatında Talib adında bir ustanın imzası olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, bu ustanın Kemalpaşa'daki Çarşı Camii'ni 1889-1890 yılında ve Parsa'daki Çarşı Camii'ni de 1904-1905 yıllarında inşa ettiği de kaydedilmiştir.

Halil Ağa Camisi, 20. yüzyılda yapılan onarımlar nedeniyle bazı özgün özelliklerinden kısmen uzaklaşmıştır.

Halil Ağa Camisi: Ulaşım ve adres bilgileri

Konum: Halil Ağa Camisi, İzmir ilinin Kemalpaşa ilçesinde, Yukarı Kızılca çarşı merkezinde yer alır.

Ulaşım:

İzmir merkezden: İzmir şehir merkezinden Kemalpaşa'ya gitmek için özel araçla Ege Üniversitesi'ni geçip İzmir-Ankara yolu (D300) üzerinden devam edebilirsiniz. Kemalpaşa'ya vardığınızda, şehir merkezine yönelin ve Yukarı Kızılca çarşısını bulun. Cami, çarşı merkezinde yer almaktadır.

Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Kemalpaşa'ya gitmek için şehir içi otobüsleri veya dolmuşları kullanabilirsiniz. Kemalpaşa'ya ulaştığınızda, çarşı merkezine gidin ve Halil Ağa Camisi'ni arayın. Kemalpaşa içindeki toplu taşıma araçları genellikle çarşı merkezine uğrar. İzmir Kılcızade Mehmet Ağa Camisi hakkında bilgiler, nerede, nasıl gidilir?

Adres: Yukarı Kızılca Mahallesi, Kemalpaşa, İzmir, Türkiye.

Bu şekilde Halil Ağa Camisi'nin tam olarak nerede olduğunu ve nasıl ulaşılacağını kolayca öğrenebilirsiniz.