Gazeteci Murat Ağırel, kendisine gönderilen bir video ile ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Ağırel “Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor” dedi.

Cumhuriyet yazarı, gazeteci Murat Ağırel, kendisine gönderilen içeriğinde maskeli bir şahsın yer aldığı videoyu paylaşarak ölüm tehdidi aldığını duyurdu. Videoda, maskeli olarak kamera karşısına geçen şahıs, Ağırel'in öldürülmesi için ihale açıldığını ve infaz emrinin verildiğini söylüyor.

"Her gün yeni bir ölüm tehdidi alıyorum"

Tehdit videosunu kişisel X hesabından paylaşan Ağırel, “Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor” diye yazdı.

Her gün yeni bir ölüm tehdidi aldığını anlatan Ağırel, şunları söyledi:

“Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum. Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve durumu yetkililere defalarca ilettim. Ancak, her gün evimin önünde bekleyen, beni gözetleyen ve çöplerimi karıştıran kişiler, bu tehditlerin gerçekliğini gözler önüne seriyor.

“Her gün yeni bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyorum. Kitaplarımın toplatılması için baskılar yapılıyor, evimin önünde sürekli nöbet tutuluyor ve peş peşe davalar açılıyor. Bugünkü tehdidin ciddiyeti ne olursa olsun, bu ülke için mücadele ederken, kamuoyunu bilgilendirmek benim görevimdir.”

Sosyal medyada bir şahıs tarafından yayınlanan ve bana gönderilen bir videoda, öldürülmem için ihale açıldığı ve infaz emrimin verildiği açıkça belirtiliyor. Bu videoyu şimdi sizlerle paylaşıyorum.



Bu, ne yazık ki ilk tehdit değil. Daha önce de benzer istihbaratlar aldım ve… pic.twitter.com/2KuFdwPnDV — Murat AĞIREL (@muratagirel) September 3, 2024