Trendyol Süper Lig, 1 Eylül'de tamamlanan 4. hafta müsabakalarının ardından milli araya girmişti. Süper Lig'in 5. hafta maçları ise 13-16 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Milli maçlar ve Süper Lig arası

A Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda ile yapacağı maçların öncesinde Süper Lig'e ara verildi. 6 Eylül'de Galler ile, 9 Eylül'de İzlanda ile karşılaşacak olan milliler, eylül, ekim ve kasım aylarında toplamda ikişer maç oynayacak.

Süper Lig'de 5. hafta tarihleri

Trendyol Süper Lig, milli maçların ardından 13-16 Eylül tarihlerinde 5. hafta müsabakalarıyla yeniden başlayacak. Futbolseverler, maçların başlaması için bu tarihlere odaklanacak.