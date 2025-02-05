Gazeteci Sinan Burhan, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’in açıklamalarını paylaşarak, Devlet Bahçeli’nin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hakkındaki asılsız iddiaların yalan olduğunu belirtti.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“MHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Özdemir ile gerçekleştirdiğim görüşmede, Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin önemli bilgiler edindim. Kendisi, Sayın Bahçeli’nin yalnızca rutin bir sağlık kontrolünden geçtiğini ve herhangi bir sağlık sorununun olmadığını ifade etti.

Ayrıca, FETÖ benzeri yöntemlerle algı operasyonu yapmaya çalışan bazı çevrelerin olduğunu ve bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Kamuoyunun bu tür yalan haberlere itibar etmemesi gerektiğini belirterek, gerçek dışı söylemlerin hiçbir şekilde amacına ulaşamayacağını ifade etti.”