Alaşehir'in Delemenler Mahallesi’nde bulunan Güzle İlkokulu, yarıyıl tatilinde kapsamlı bir bakım ve onarımdan geçirildi. Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaşehir Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, denetimli serbestlik yükümlüleri okulun yenilenmesinde görev aldı. Yükümlülerin işçilik desteği ve Alaşehir Belediyesinin malzeme katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla yapıldı.

Güzle İlkokulu yenilendi

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında, yarıyıl tatilinde Güzle İlkokulu’nun iç ve dış cephe boyaları yenilendi. Okul sıraları onarılarak zımparalanıp verniklenirken, okulun çevre duvarlarının bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca okul bahçesine parke taş döşenerek daha kullanışlı bir alan yaratıldı.

"Bu güzel çalışmaları yapanları kutluyoruz"

Okulun yenilenmesi tamamlandıktan sonra düzenlenen açılış törenine Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcıları Muammer İbişoğlu ve Erol Kacar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Karakoç ve Delemenler Mahallesi Muhtarı Yasin Ertürk ile birçok yetkili ve öğrenci katıldı. Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Tuncay, eğitimin önemine vurgu yaparak, köy okullarının fiziki şartlarının iyileştirilmesinin büyük fayda sağladığını belirtti. Tuncay, "Bu güzel çalışmaları yapanları kutluyoruz. Eğitime katkıda bulunan her kuruma ve Denetimli Serbestlik yükümlülerine teşekkür ederiz" dedi ve öğrencilere kalem açacağı hediye etti.

Eğitimde kalite artışı için işbirliği

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya ise okulun yenilenmesinin eğitimde kaliteyi artırdığını belirterek, "Mahallelerde bulunan okullara sahip çıkılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin motivasyonunu yükseltir. Ortaya konan bu işbirliği hepimizi mutlu etti" diyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.