İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen özel buluşmada, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyesi Esat Erçetingöz, gazeteci arkadaşları ve yakınları Uluç’u yalnız bırakmadı. Samimi bir atmosferde geçen kutlamada, hem geçmişin anıları tazelendi hem de Türk basın tarihine damga vurmuş bir isme duyulan saygı bir kez daha gösterildi.

Kutlamada konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Gazetecilik denince gözleri hâlâ aynı heyecanla parlayan Öcal ağabeyimizin 90. yaşını birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kendisinin basın dünyasına kattıkları unutulmaz. Öcal ağabeyimize ve değerli eşi Özay ablamıza sağlıklı, huzurlu ve nice mutlu yıllar diliyorum” dedi.

Basın camiasının örnek aldığı isimlerden biri olan Öcal Uluç, yarım asrı aşkın meslek hayatı boyunca sayısız habere imza atarak Türk gazeteciliğinin gelişimine önemli katkılarda bulundu.