Karabağlar Belediyesi, ilçede sporun gelişimine katkı sağlamak amacıyla 35 amatör spor kulübüne 2025-2026 sezonu için toplam 1 milyon 600 bin TL nakdi destek sağladı. Destek, Yeşilyurt Futbol Sahası’nda düzenlenen törenle kulüplere iletildi.

Karabağlar’da spora ve gençliğe yatırım devam ediyor

Belediye Başkanı Helil Kınay, “Bugün 24 antrenörümüzle 8 bin çocuğumuza ulaşıyoruz; ancak bu yeterli değil. Mahallelerimizde düzenlediğimiz basketbol, yüzme ve özel gereksinimli çocuk kurslarıyla hem spor sevgisini aşılıyor hem de gelişimlerine katkı sağlıyoruz” dedi.

Kınay, sporun aileleri de sürece dahil ettiğini belirterek, tüm çocuklara, gençlere, kadınlara ve spora emek veren herkese ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni tesisler İzmir sporuna katkı sağlayacak

Karabağlar’daki spor tesislerinin geliştirilmesi için Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Bakanlıkla iş birliği yaptıklarını ifade eden Kınay, Uzundere Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi’nin bu yıl bitmeden açılacağını açıkladı. Başkan Kınay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte attığımız adımları büyüterek sürdüreceğiz” dedi.

Diğer yetkililerden açıklamalar

İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Efkan Muhtar, yeni tesislerin çocukların gelişimine katkı sağlayacağını belirterek Kınay’a teşekkür etti.

Karabağlar Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Cihan Demir, ilçede 2 binden fazla sporcunun faaliyet gösterdiğini söyledi ve altyapı eksikliklerinin giderileceğini ekledi.

TFF İzmir İl Temsilcisi Selçuk Ergeldi, güvenli ve çok amaçlı spor alanları oluşturmanın hedeflendiğini, futbol sahalarının afet anında geçici yaşam alanı olarak da önem taşıdığını belirtti.

Tören detayları

Tören, Başkan Kınay’ın sembolik çeki Amatör Kulüpler Birliği yöneticilerine vermesi ve sporcularla bir araya gelmesiyle sona erdi. Başkan Kınay’a çiçek ve plaket takdim edildi.