İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’nın Serik ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren iki büyük turizm grubuna yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Serik’te çok sayıda tesisi bulunan Oteller Grubu Yönetim Kurulu Başkanı H.D. ile Kemer’de lüks konaklama tesislerine sahip Holding Yönetim Kurulu Başkanı İ.L., yürütülen mali soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Yetkililer, şüphelilerin turizm gelirlerini farklı yöntemlerle sisteme sokarak kayıt dışı para akladıkları yönünde ciddi bulgulara ulaşıldığını belirtti.

Gözaltına alınan iki patronun yanı sıra, söz konusu otel gruplarında görev yapan dört üst düzey yöneticinin de ifadelerinin alınması için İstanbul’a götürüldüğü öğrenildi. Soruşturmanın mali boyutunun genişletileceği, yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.

Operasyonun özellikle turizm sezonunun ardından gelmesi sektörde büyük yankı uyandırdı. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinde faaliyet gösteren iki büyük grubun soruşturmaya dahil edilmesi, sektör temsilcileri arasında da geniş tartışmalara neden oldu.

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin, şirket hesapları ve para trafiğine ilişkin incelemelerini sürdürdüğü, soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğü bildirildi.