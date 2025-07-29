İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin 79. yılı ve 9 Eylül Medya Grubu’nun 13. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması ödül töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın özgürlüğü ve demokrasinin önemine dikkat çekti. Tugay, “Basının susturulduğu yerde halk susturulmuş demektir” ifadelerini kullandı.



“Gerçeğin üzeri örtüldüğünde demokrasi kararır”

Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende, gazetecilerin karşı karşıya olduğu baskılara dikkat çeken Başkan Tugay, basın özgürlüğünün demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu belirtti. Tugay, “Basının özgür olmadığı bir yerde halk da asla özgür olamaz. Gerçeğin üzeri örtüldüğünde demokrasinin ışığı kararır,” dedi.

“Özgür basın, sessizliğin sesidir”

Törende konuşan Tugay, ülkenin çevresel, sosyal ve hukuki sorunlarına da değindi. Özgür basının bu sorunların görünür kılınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “Toplumun sessizliğine ses olan gazeteciler susturulmak isteniyor ama onlar bizim kahramanlarımızdır” ifadelerini kullandı.

“Hasan Tahsin’in adıyla verilen ödüller cesur gazetecilere selamdır”

Hasan Tahsin’in mirasına sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Tugay, ödül alan gazetecileri kutladı. “Bu ödüller korkusuz gazeteciliğe bir selamdır,” dedi.

Gappi: “Ya yanımızda ol ya da yok ol diyorlar”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise konuşmasında mesleki baskılara değinerek, “Etik ve nitelikli gazeteciliği yaşatmak zorundayız. Çünkü omuzlarımızda büyük bir sorumluluk var,” dedi.

“Gazetecilik büyük bir sınavdan geçiyor”

Hasan Tahsin Ulusal Basın Özgürlüğü Ödülü’nü alan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ise, “Bugünün gazeteciliği gelecekte özel olarak anılacak,” dedi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise basın özgürlüğü için verilen mücadeleye dikkat çekerek, “Bu mücadelede birlikteyiz” diye konuştu.

Ödül Alan Gazeteciler

Yarışmada çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu.

Görüntülü Haber: Bahar Toprak (TRT Haber)

Fotoğraf Jüri Özel Ödülü: Berkan Çetin (Anadolu Ajansı)

Haber Ödülü: Kardelen Buğday (Yeni Bakış)

Röportaj-Söyleşi: Işık Teoman (Haber Ekspres)

Güncel Yazılar: Hakan Dirik (Yenigün)

Sayfa Düzeni: Tülay Doğan (Milliyet)

Spor Haberi: Berke Özbay (Yeni Asır)

Spor Fotoğrafı: Mustafa Köprülü (DHA)

Spor Fotoğrafı Jüri Özel Ödülü: Okan Kara (Ege Telgraf)