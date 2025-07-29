İzmir’de bulunan Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nden 2009 yılında mezun olan Can Akay, IKEA’da gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekti. Kariyerine IKEA Türkiye Bornova mağazasında İç Mekan Tasarım Uzmanı olarak başlayan Akay, İsveç ve Türkiye’de çeşitli projelerde görev aldı. 2017 yılında Türkiye Ülke İç Mekan Tasarım Lideri pozisyonuna yükseldi.

Kıtalar arası tasarım liderliği yaptı

2019 yılında IKEA Meksika’ya transfer olan Akay, burada beş yıl boyunca Ülke İç Mekan Tasarım Lideri ve sonrasında Ülke İç Mekan ve Görsel Tasarım Müdürü olarak görev aldı. Meksika’daki ilk mağazanın açılışından itibaren tüm süreçlerde aktif rol oynadı. Ayrıca Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam’daki mağazaların tasarım operasyonlarına liderlik etti.

Finlandiya’da yeni görevine başladı

2024 yılının sonunda IKEA Finlandiya’da Ülke Ev Dekorasyonu ve Perakende Tasarım Müdürü olarak göreve başlayan Akay, müşteri deneyimini iyileştirmeye, fonksiyonel ve ilham verici ev dekorasyon çözümleri sunmaya odaklanıyor. Ticari hedeflerle tasarımın entegrasyonuna da öncelik veriyor.

Öğrencilere kariyer tavsiyeleri verdi

Akay, Yaşar Üniversitesi’nde aldığı eğitimin uluslararası kariyerindeki temel yapı olduğunu belirtti. Disiplinler arası düşünme, problem çözme ve takım çalışmasının önemini vurguladı. Ayrıca aday öğrencilere, erken dönemde farklı alanlarda deneyim kazanmalarını, iletişim ve liderlik becerilerini geliştirmelerini tavsiye etti. Uluslararası deneyimlerin hem profesyonel hem kişisel gelişime büyük katkı sağladığını aktardı.