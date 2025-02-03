Manisa’da tarım, bağ ve sulama alanı olarak kullanılan bölgede dokuz jeotermal kaynak arama kuyusu açılması için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci süreci başlatıldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, SANJES Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından açılmak istenen dokuz Jeotermal kaynak kuyusu ve 35 bin metrekarelik sera için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED süreci başlatıldı.

Bölge için ilk olarak 2010 yılında Aytemiz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından ruhsat alınırken, şirket 2023'de SANKO Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından satın alındı ve adı değiştirildi. SANKO Enerji’nin, daha önce de ilçede birçok JES sondajı için aldığı “ÇED gerekli değil” kararları, açılan davalar sonucu iptal edildi.

Yerleşim yerlerini tehdit ediyor

ÇED dosyasına göre, sondaj çalışmaları esnasında 2 bin 500 metre derinliğe kadar sondaj yapılması planlanıyor. Sondaj noktalarına en yakın yerleşim yerleri 170 metre uzaklıktaki Karaoğlanlı ve 800 metre uzaklıktaki Kabazlı mahalleleriyken, Bağcılar ve Durasıllı mahalleleri de sondaj alanına yakın bölgede bulunuyor. Sondaj açılacak alanlar tarla ve bağ olarak kullanılan özel mülklerken, şirket kullanacağı alanı kiralama yoluna gitmeyi planlıyor.

Kuyular tarım ve sulama alanlarında

Durasıllı Mahallesi'nde yapılan üç sondaj kuyusu “Tarım Arazisi” ve “Sulama Alanı”, Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki üç kuyu “Kentsel Gelişme Alanı”, Kabazlı Mahallesi'ndeki üç kuyu "Tarım Arazisi” ve “Sulama Alanı”, sera yapılması planlanan Kabazlı Mahallesi'ndeki alan ise “Tarım Arazisi” ve “Sulama Alanı” olarak görülüyor.