İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’in altyapısını güçlendirmek amacıyla toplam 620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Altyapı çalışmaları kapsamında ilçeye 209 kilometre içme suyu, 40 kilometre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı kazandırıldı. Yatırımlar, 22 Nisan Salı günü Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtılacak.

Menemen’e 209 kilometre yeni içme suyu hattı

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, ilçenin Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde toplam 109 kilometre içme suyu hattı yenilendi. Seyrek ve Villakent mahallelerine ise 100 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu hattı döşendi. Bu mahallelerde, altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda 160 bin metrekare parke serimi de yapıldı.

40 kilometrelik kanal ve yağmur suyu hattı

İçme suyu hatlarının yanı sıra Menemen genelinde kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı da güçlendirildi. Toplam 40 kilometrelik yeni kanalizasyon ve yağmur suyu hattı inşa edilerek, ilçedeki su baskını risklerinin önüne geçilmesi hedeflendi.

Yatırımlar törenle tanıtılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 22 Nisan Salı günü saat 11.00’de Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek törenle tamamlanan altyapı projelerini halkla paylaşacak. Açılışta, altyapı yatırımlarının ilçeye sağlayacağı katkılar kamuoyuna sunulacak.