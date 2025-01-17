Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Bodrum FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK , 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Süper Lig 'in 20. haftasında Gaziantep FK , Bodrum FK 'yı konuk edecek. Ev sahibi Gaziantep, 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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