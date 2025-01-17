Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Bodrum FK'yı konuk edecek. Ev sahibi Gaziantep, 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.
Gaziantep FK'nın hedefi 3 puan
Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Bodrum FK, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor
Bodrum FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi
Saat: 16.00
Kanal: beIN Sports 1
Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
Yan Hakemler: Anıl Usta, Cem Özbay