Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK, Bodrum FK'yı konuk edecek. Ev sahibi Gaziantep, 3 puan hedefiyle sahaya çıkarken, Bodrum FK ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Gaziantep FK'nın hedefi 3 puan

Son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 25 puanla 8. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak, bu maçı kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Bodrum FK, zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor

Bodrum FK, son 5 maçında yalnızca 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve ligde 15 puanla 17. sırada bulunuyor. Deplasmanda kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

Beşiktaş, teknik direktörlük için Solskjaer ile anlaştı! Beşiktaş, teknik direktörlük için Solskjaer ile anlaştı!

Gaziantep FK - Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 18 Ocak 2025, Cumartesi
Saat: 16.00
Kanal: beIN Sports 1
Stadyum: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
Hakem: Muhammet Ali Metoğlu
Yan Hakemler: Anıl Usta, Cem Özbay

Kaynak: HABER MERKEZİ