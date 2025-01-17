SpaceX, Starship'in gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında parçalandığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü.

SpaceX tarafından Teksas’taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı.

SpaceX CEO’su Elon Musk, testin ardından yaptığı açıklamada, “Başarı garantili değil, ancak eğlence kesin” ifadelerini kullandı.