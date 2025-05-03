Katmerciler Derneği ve Uluslararası Kalkınma Toplum ve Düşünce Derneği (KATODER) iş birliğiyle hayata geçirilen 1. Gaziantep Ulusal Tatlı Festivali, Katmerciler Derneği Başkanı Onur Özsert ve KATODER Genel Başkanı Sabiha Gül’ün öncülüğünde düzenleniyor.

Lansmana sanat ve medya dünyasından yoğun katılım oldu. Songül Karlı, Uğur Arslan, Yonca, Faruk Ka, Umut Açıkgöz, Asiye Palu gibi sevilen isimlerin yanı sıra cemiyet hayatının ünlü iş insanları da tanıtım gecesine renk kattı. Yazılı ve görsel basının büyük ilgi gösterdiği lansman gecesinde, festivalin ön tanıtımı da yapıldı.

Festivalde Türkiye’nin dört bir yanından 200 stant yer alacak. Her il, kendi yöresel tatlısını tanıtacak ve bu eşsiz lezzetler Gaziantep’te bir araya gelecek. Baklavadan höşmerime, şıllık tatlısından irmik helvasına kadar yüzlerce çeşit, beş gün boyunca tatlı severlerle buluşacak. Festivalin ev sahibi olan Gaziantep, UNESCO tarafından tescillenen gastronomi kültürünü bu kez tatlılarla taçlandıracak. Hem yerli hem de uluslararası misafirlerin ağırlanacağı festival, turizme ve tanıtıma büyük katkı sağlayacak. Festivalin amacı, Türk mutfağının köklü tatlı geleneğini dünyaya tanıtmak, genç kuşaklara aktarmak ve gastronomi turizmini güçlendirmek. Festival boyunca söyleşiler, atölyeler, yarışmalar ve sahne gösterileri de düzenlenecek. Onur Özsert: “Tatlıyı bahane ettik ama aslında tüm Türkiye’yi Gaziantep’te buluşturuyoruz. Gastronomi, kültür ve birlik duygusu burada bir arada olacak.” Sabiha Gül: “İlk kez yapılan bu kapsamlı tatlı festivali, Türk mutfağının uluslararası alandaki yerini sağlamlaştıracak.” Gecede esprili tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı Songül Karlı, “Bu kadar tatlının arasında rejim falan kalmaz, tatlı festivalinde rejimi bırakırız artık!” diyerek geceye neşe kattı. Gaziantep Ulusal Tatlı Festivali, kültürümüzün en tatlı tarafını ortaya çıkarırken, Gaziantep’in marka değerine ve Türkiye’nin gastronomi vizyonuna yeni bir soluk getirecek.