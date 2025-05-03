Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yurt dışı merkezli e-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde kullanıcıların hem kişisel verilerinin hem de banka bilgilerinin kaydedildiğini belirterek tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı.

Kılıç, özellikle Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı sitelerde alışveriş yapan kullanıcıların olası mağduriyetlerinde muhatap bulamadığına dikkat çekti.

"Güven damgası yoksa alışveriş yapmayın"

Pandemi sonrası artan çevrim içi alışverişlerin, teknolojik gelişmeyle birlikte kalıcı hale geldiğini belirten Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Yurtiçi alışverişlerde Ticaret Bakanlığı tarafından verilen güven damgası kontrol edilmeli. Site uzantısı ve ismine dikkat edilmeli. Ancak yurt dışı siteler söz konusu olduğunda tüketicilerin çok daha temkinli olması gerekir. Kimi siteler kullanıcı sözleşmeleriyle veri işleme izni alsa da bu verilerin nerede ve nasıl kullanıldığı, kimlerle paylaşıldığı belli değil."

Kılıç, fiyatların cazip görünmesinin tüketicileri yanıltmaması gerektiğini söyleyerek, "Uygun fiyat beklentisiyle yapılan alışveriş, büyük zararlara yol açabilir" dedi.

"Veri güvenliği ihlali geri alınamaz"

Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Kenan Altınsaat de özellikle Çin merkezli alışveriş sitelerinin Türkiye'de yasal muhatabı bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnternette yapılan işlemler kayıt altına alınır ve kalıcıdır. Kişisel bilgiler, banka kartı verileri bu sitelerde korunmuyor olabilir. Karşılaşılan zararın yasal yollarla telafisi mümkün değil. Özellikle sanal POS altyapısı yurt dışına bağlı olan sitelerde bilgi güvenliği çok daha zayıf."

Tüketiciler için 6 kritik uyarı

Uzmanlar, yurt dışı alışveriş yapan tüketicilerin şu adımları mutlaka kontrol etmesini öneriyor:

Temsilci var mı?: Satış yapan yabancı sitenin Türkiye'de yasal bir temsilcisi olup olmadığını araştırın. SSL ve güvenlik sertifikaları: Site adresi "https" ile başlıyor mu, kilit simgesi var mı? Veri işleme politikası: Alışveriş yapılan sitenin gizlilik sözleşmesini okuyun. Kargo ve iade koşulları: İade süreci açıkça belirtilmiş mi, gümrük ve vergi yükümlülükleri kimin sorumluluğunda? Ticaret Bakanlığı güvencesi: Yerli sitelerde "güven damgası" kontrol edilmeli. Kredi kartı kullanımı: Sanal kart ile alışveriş yapın, ana kart bilgilerinizi girmeyin.