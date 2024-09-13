Gaziantep Yemek Şenliği, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi'nde büyük bir coşku ile başladı. 15 Eylül'e kadar devam edecek olan şenlik, Gaziantep'in yöresel yemekleri ve coğrafi işaretli ürünleriyle Ankaralıları buluşturuyor. Etkinlik alanında, Gaziantep mutfağının öne çıkan tatları ziyaretçilere sunulurken, katılımcılar bu eşsiz lezzetleri tatma fırsatı buluyor.

Yarışmalar ve hediyelikler şenliğe renk katıyor

Şenlikte sadece lezzetler değil, Gaziantep kültürünü yansıtan hediyelikler de yer almakta. Ziyaretçiler, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini temsil eden ürünleri inceleyebilir ve satın alabilirler. Etkinlikte ayrıca, her yaştan katılımcıya hitap eden çeşitli yarışmalar da düzenleniyor. Bunlar arasında, Gaziantep mutfağının sembolü olan baklavanın yer aldığı ‘En Hızlı Baklava Yeme Yarışması’ büyük ilgi gördü.

En hızlı baklava yeme yarışması heyecanı

Şenlik kapsamında düzenlenen ‘En Hızlı Baklava Yeme Yarışması’ büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışmada birinci olan Özcan Aksoy, başarısını ödüllerle taçlandırdı. Aksoy, bir tepsi baklava, yarım kilo antep fıstığı ve yarım kilo özel Gaziantep baharatının sahibi oldu. Yarışma, katılımcılar arasında kıyasıya bir rekabet ortamı oluşturdu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Ziyaretçiler memnuniyetlerini dile getirdi

Şenliğe katılan vatandaşlar, Gaziantep’in zengin mutfağını tatma fırsatını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin daha sık düzenlenmesi gerektiğini ifade ederek, şenlikten oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi.

Etkinlik bilgileri ve katılım

Gaziantep Yemek Şenliği, 15 Eylül Pazar gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Ankaralılar, bu süre zarfında Gaziantep kültürünü deneyimleme ve lezzetleri tatma fırsatını kaçırmamalı. Şenlik, özellikle yöresel lezzetleri ve kültürel zenginlikleri sevenler için kaçırılmayacak bir etkinlik olarak öne çıkıyor.