Gaziantep'te doğal sıkım meyveler, süt ve pekmezle hazırlanan "atom" içeceği, hem yazın hem de kışın yoğun talep görüyor.

Gaziantep’te doğal atom içeceği yaz-kış ilgi görüyor

Gaziantep’in geleneksel lezzetlerinden biri olan doğal sıkım "atom" içeceği, mevsim fark etmeksizin ilgi görmeye devam ediyor. Enerji verici ve tok tutucu özelliğiyle bilinen atom, yazın serinletici bir alternatif, kışın ise bağışıklık destekleyici olarak tercih ediliyor.

Besleyici içeriğiyle dikkat çekiyor

Taze sıkım meyve, süt, pekmez, hurma ve fıstık gibi malzemelerle hazırlanan atom, doğallığı ve zengin besin içeriğiyle hem Gaziantepliler hem de kenti ziyaret eden turistler tarafından ilgiyle tüketiliyor. Mevsimine göre farklı meyveler kullanılarak hazırlanan içecek, her dönemde taze sunuluyor.

"Atom insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor"

İşletme sahibi Çetin Bayır, atom içeceğinin her mevsim rağbet gördüğünü belirterek, "Atom, insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor. İçenler hem enerji kazanıyor hem de tok kalıyor. Yaz aylarında serinletici etkisiyle daha çok öneriyoruz" dedi. Atomun içeriğinde üzüm pekmezi, hurma, süt, elma, armut, muz ve fıstık gibi malzemeler bulunduğunu ifade eden Bayır, ürünün bardak fiyatını 60 lira olarak belirlediklerini söyledi.

Tüketicilerden tam not

Atom içeceğini severek tükettiğini belirten İbrahim Halil Efe, "Her mevsim severek içiyorum. Vücudumun ihtiyaç duyduğu vitaminleri karşılıyor. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşletme sahibi Çetin Bayır'ın açıklamalarının tamamı şöyle'

"Atom, insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor"

Atom içeceğinin her mevsim talep gördüğünü söyleyen işletme sahibi Çetin Bayır, "Atom, insanları dinç tutuyor ve keyif veriyor. İçenler neşeleniyor, yani hoşlarına gidiyor. Tok tutma özelliği var, içinde vitaminler ve birçok faydalı içerik bulunuyor. Genelde kış aylarında içilse de biz yaz aylarında daha çok tavsiye ediyoruz. Serinletici ve rahatlatıcı bir içecek. Aynı zamanda yemek yeme isteğini azaltıyor. Hem tok tutuyor hem de enerji veriyor. Gerçekten de enerji kaynağı bir içecek. İçinde üzüm pekmezi gibi çok faydalı malzemeler var. Biz fiyatı da uygun tutuyoruz. Şu anda bardağını 60 liraya satıyoruz. Böylece herkes içebilsin istiyoruz. Kullandığım malzemeler mevsime göre değişiyor. Şu anda elma, armut, muz, hurma, fıstık, pekmez ve süt kullanıyorum. Yaz aylarında ise taze incir ekliyorum. Kıvamını artırıyor. Şu an incir olmadığı için diğer meyveleri kullanıyoruz ama sonuç yine aynı güzellikte oluyor" dedi. Atom içeceğini severek tükettiğini ifade eden İbrahim Halil Efe, "Her mevsim severek tüketiyorum. Tok tutuyor. Vücudumun ihtiyaç duyduğu vitamini alıyorum. Herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.