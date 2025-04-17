Ayvalık Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Zeytin Çekirdekleri, çocuklara yönelik hazırladığı “Oyuna Davet” adlı interaktif sergiyi Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde açtı. Sergi, çocuklara geleneksel Türk sokak oyunlarını sanatla harmanlayarak nostaljik ve yaratıcı bir deneyim sunuyor.

Geleneksel oyunlarla sanat bir arada

“Oyuna Davet” sergisinde çocuklar topaç, ip atlama, sek sek, bilye gibi geçmişin sokak oyunlarıyla tanışırken; resim, origami ve el işi gibi sanatsal etkinliklerle de aktif olarak katılım sağlıyor. Sergi alanı, ziyaretçilerini oyun, sanat ve yaratıcılıkla harmanlanan etkileşimli bir deneyime davet ediyor.

Başkan Ergin’den çocuklara destek

Serginin açılışında çocuklarla bir araya gelen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Çocuklarımızın geleneksel oyunlarla tanışmaları ve hayal güçlerini serbestçe kullanabilecekleri bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Tüm çocuklarımızı ‘Oyuna Davet’ ediyoruz” dedi.

20 Nisan’a kadar ziyarete açık

Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde yer alan sergi, 20 Nisan tarihine kadar her gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Etkinlik, okul gruplarının yanı sıra bireysel ziyaretçilere de açık olacak.