Gaziantep’te Husumetlilerini Tehdit Eden 12 Şahıs Tutuklandı

Gaziantep’te uzun namlulu silahlarla sokağa çıkarak tehditler savuran 12 şahıs, polisin özel harekat destekli operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, örgüt kurma suçu kapsamında tutuklandı.

Silahlarla sokağa indiler

Geçtiğimiz günlerde Gaziantep’te bir grup, ellerinde uzun namlulu silahlarla husumetlilerini tehdit etmek amacıyla sokağa inmiş ve bu anların görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmıştı. Olay, büyük tepki toplarken Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şüphelilerin yakalandığını “gereği yapıldı” ifadesiyle duyurdu.

Özel harekat destekli operasyon

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği özel harekat destekli operasyonda, 7 şüpheli şahıs bir fabrikada kıstırılarak yakalandı. Şüphelilere yardım eden 5 kişi de gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda, bu kişilerin örgütlü şekilde daha önce de 6 silahlı baskın ve yaralama, 3 tehdit ve başkasına ait kimlik kullanma suçlarını işledikleri tespit edildi.

Aramalarda silah ve uyuşturucu bulundu

Operasyon sonrası şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 19 fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Suç dosyaları kabarık olan bu grup, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adli mercilere sevk edilen 12 şüpheli, örgüt kurma ve çeşitli suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.