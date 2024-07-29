Gaziantep'te jandarma ekipleri, sosyal medya üzerinden PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün propagandasını yapan üç kişiyi yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, terör örgütleri ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Sosyal medya hesaplarından terör propagandası

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen E.Ş., Y.Z. ve R.Z. isimli şahıslar, Şehitkâmil ilçesindeki adreslerinde yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konuldu. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatıldı. Terör örgütleriyle bağlantılı bu tür faaliyetlere yönelik mücadele kararlılıkla devam ediyor.