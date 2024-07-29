Bill Stampfl'ün cesedi, 27 Haziran’da, Mount Huascaran'da, yaklaşık 5,000 metre yükseklikte Ryan Cooper ve Wesley Waren adlı dağcı kardeşler tarafından keşfedildi.

Kardeşler, zirveye ulaşma girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından dağın inişinde, manzaraya uyum sağlamayan bir nesne fark etti ve incelemeye karar verdi. Cooper, buz ve soğuğun, cesedi ve eşyalarını iyi bir şekilde koruduğunu belirtti. Stampfl'ün yüzüğü, kaskı, dağcılık botları ve ceketi sağlam bir şekilde bulundu.

Stampfl’ün kimliğini, çantasındaki kimlik kartı, fotoğraf makinesi, pasaport, cüzdan ve gözlükleri sayesinde tespit ettiler. Cooper, “Amerikalı bir dağcı olduğunu öğrendiğimde, ailesine haber vermenin bizim sorumluluğumuz olduğunu hissettim,” şeklinde konuştu.

Cesedi, 5 Temmuz'da Peru Dağ Kurtarma Derneği ve Peru Ulusal Polisi tarafından dağdan indirildi. Yungay kasabasındaki morga kaldırılan ceset, otopsi için incelendi. ABD Dışişleri Bakanlığı, bir ABD vatandaşının Peru’daki ölümünü onayladı ve ailenin kaybı için taziyelerini iletti, operasyonla ilgilenen dağcılar ve Peru Ulusal Polisi'ne teşekkür etti.

Kalbim Sanki Durdu

22 yıl sonra gelen haber, Stampfl ailesi için duygusal bir şok etkisi yarattı.

Jennifer, “Kalbim sanki durdu. 22 yıl boyunca onun o dağda bir yerde olduğunu kabullenmiştim. Onu dağın bir parçası gibi düşünüyordum. Asla geri getiremeyeceğimizi sanmıştım. Onu bulduklarını duyduğumda, tüm yaralarım yeniden açıldı,” dedi.

Janet ise, kocasının aniden hayatını kaybetmesinin hazırlığını yapmanın imkânsız olduğunu belirtti. “Kocamın cesedinin bulunacağını hiç düşünmemiştim. Bu, hepimizin dualarının cevabı oldu,” diye ekledi.

Janet, kocasının dağcılığı çok sevdiğini ve dağın zirvesine ulaştığında Tanrı'ya en yakın yerde olduğunu hissettiğini söyledi.

Joseph, “22 yıl sonra... biraz şok oldum ve hala inanamıyorum, her şeyi sindirmem biraz zaman aldı,” dedi ve “şimdi onu evimize getirme zamanı” diye ekledi.

Yungay'daki otopsinin ardından Stampfl'ün cesedi Juarez şehrine transfer edildi. Kocası Lima’daki bir cenaze evine götürülecek, burada yakılacak ve külleri Amerika’daki ailesine gönderilecek.