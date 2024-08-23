O anlar sosyal medyada dikkat çekti. Gaziantep'te yaşanan trafik sıkışıklığı, bir vatandaşın namazını kaçırmamak için bulduğu ilginç çözümü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. TAG Otoyolu Nurdağı viyadüklerinde yol çalışması nedeniyle oluşan uzun araç kuyrukları, bir şoförün dikkat çekici bir uygulama yapmasına neden oldu.

Kilitlenen trafikte abdestini aldı

Şehirdeki yoğun trafik nedeniyle otomobilinin içinde hareket edemeyen şoför, akşam namazını kaçırmak istemedi. Araç kapısını açarak dışarı çıkan sürücü, durduğu noktada abdest almak için çaba gösterdi.

Sosyal medyada ilgi gördü

Görüntüleri çeken kişi, yaşanan bu anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Video üzerinde “Helal olsun” şeklinde yorum yaparak, şoförün namazını kaçırmamak için gösterdiği özveriyi takdir etti.