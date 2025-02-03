Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen trajik kazada, 17 yaşındaki Fatma Zehra Özdemir hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında İstasyon Mahallesi'nde, Araç Muayene İstasyonu yakınlarında gerçekleşti.

İddiaya göre, ailesiyle birlikte yolculuk yapan genç kızın içinde bulunduğu araç arızalandı. Aile, aracı yol kenarına çekerek servis beklemeye başladı. Bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Zehra Özdemir, İzzet A. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan genç kızı ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen Özdemir, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor

Fatma Zehra Özdemir’in cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü İzzet A. ise gözaltına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.