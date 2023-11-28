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İzmir'de Gaziemir Belediyesi Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Halil Arda, görevdeki 4 buçuk yılını değerlendirdi. Gaziemir'de bir otelde gerçekleşen basın toplantısında Başkan Arda, ilçeye yaptığı yatırımları anlatıp 2024 yılının mart ayında gerçekleşecek yerel seçimlerde partisinden yeniden belediye başkanlığına talip olduğunu belirtirken yeni döneme ilişkin oy hedefini de açıkladı.



ADALETLİ BELEDİYECİLİK



İlçedeki 4 buçuk yıllık icraatlerini kalem kalem sıralayan Arda, "Fiziki, sosyal, kültürel alanda birçok çalışmaya imza attık. En önemlisi mali disiplindi. Kültür, sanat, sağlık, sosyal hizmetler alanında örnek belediyecilik sergiledik. Gaziemir’in geleceğine imza olarak kalacak, vizyon projeler hazırladık. Sürdürülebilir mali tablo ilk işimiz oldu. Göreve geldiğimde ilk önüme gelen fatura, temizlik hak edişi ile ilgiliydi, rakam inanılmazdı. Çöp taşeronu ile anlaşmamamızı bitirip 19 tane araç satın aldık. Bugünün parasıyla temizliğin kamulaştırılmasından 30 milyon lira tasarruf ettiğimizi görüyorum. Bu süre içerisinde sadece çöp kamyonu değil, toplam 40 tane araç aldık. Gaziemir’in araçlarının 3’te 1’ini yeniledik, bunlar için kredi kullanmadık. Doğru zamanda doğru yatırımlarla yola devam ettik. Kontrollü bütçe sayesinde; Gaziemir Belediyesi bir tane mal satmadı. Diğer belediyelere baktığımızda özellikle AKP’li belediyeler inanılmaz satışlar yapıyor. Biz bir tane malımızı satmadan önemli işler yaptık. Aynı zamanda ülkenin içinde bulunduğu yüksek enflasyona rağmen bu zorlu süreçte yatırım yapan bir belediye yaratmayı başardık" dedi. Başkan Arda ayrıca geride kalan dört buçuk yıllık süreçte Gaziemirlilerin adaletli belediyecilik, çalışkan bir başkan ile birlikte olduğunu dile getirdi.

İZMİR'İN ÇERNOBİLİ'NDE HALA ADIM ATILMADI

Gaziemir'in kanayan yarası, kamuoyunda İzmir’in Çernobili olarak da bilinen nükleer atıkların olduğu yere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Arda, "Çevre dostu Gaziemir sözü vermiştik. Gaziemir’in ve İzmir’in en önemli çevre sorunu İzmir’in Çernobili dediğimiz nükleer atıkların olduğu yer. Buraya kamunun dikkatini çekmek istedik. Duran adam eylemi yaptık 4 buçuk ay… Tüm Türkiye’de duyuldu. Ama temizlenmesi ile ilgili hala adım atılmadı" diye konuştu.



"EN BÜYÜK ANKET BENİM"



Gaziemir'i yeni projelerle ikinci 5 yılda ilçeyi bambaşka bir seviyeye taşımakta kararlı olduğunu vurgulayan Başkan Arda, partisinin yeniden belediye başkanı adayı göstermesi halinde hedeflediği oy oranınını da açıkladı. Arda, "Anketler yapıyoruz ama en büyük anket benim. Çünkü hep sokaktayım, insanlarla birlikteyim. Anketlerin nasıl yapıldığı önemli, 16 mahalle var, hepsinin nüfusu farklı… Eğer doğru denekler seçerseniz doğru sonuçlar alırsınız. Oy oranımızda bir eksilme olacağını düşünmüyorum. İYİ Parti seçime ayrı girme düşüncesini deklare etti, bu durum değişebilir ama değişmese de CHP açık ara seçimi alacak. Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüzde 67.31 oy oranı aynı zamanda bizim karnemiz… Yüzde 67.31 oy alamayız ama benim hedefim yüzde 60 bandı eğer İYİ Parti seçime ayrı girerse… En az yüzde 60! Bunu da sahada görüyorum" şeklinde konuştu.



"ÖN SEÇİM DERLERSE ONA DA VARIM"



CHP Genel Merkezi’nin belediye başkanı aday belirleme yöntemleri hakkındada değerlendirmelerde bulunan Arda, "Genel merkez hangi kararı verirse ben varım, ön seçime de varım merkez yoklaması dese de varım. Genel merkezin alacağı karara saygı duyuyorum. Aday adaylarını toplum tanımayabilir, halka sorulduğunda belirlenmesi güç olabilir ama mevcut başkanın bahanesi olamaz. Doğru ve bilimsel kriterlere uyan kamuoyu yoklaması yapılmasının doğru bir kriter olacağını düşünüyorum. Kendim açısından sıkıntı görmüyorum. Ama derlerse ki ön seçim, ona da varım. Parti Meclisi’nde hiç tartışılmayan adaylardan biriyim. Büyük sorumluluğumuz var. Hata yapma şansımız yok. Gaziemir’de üçüncü yılımızda halkın karşısına çıkıp hesap verdim, genel başkanımız da o dönem grup başkan vekilimizdi, yanımızdaydı, ‘iyi ki kefil olmuşum’ dedi. Ben de onları ve partimi mahcup etmemek için çalışıyorum. İnşallah memnuniyeti devam ediyordur" ifadelerini kullandı.



