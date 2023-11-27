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İzmir'de suya Temmuz ayında yüzde 43,46 oranında zam yapılan su tarifesine bir daha zam yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) İZSU Genel Kurulu kasım ayı toplantısı ikinci birleşiminde kent genelinde geçerli su tarifesine tarifesine 1 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15'lik zam yapıldı.



Genel kurul toplantısında zamlı su tarifesi AK Parti ve MHP’nin "ret", CHP ve İYİ Parti’nin "evet" oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarifeye göre 1 Aralık tarihinden itibaren konutlarda 0-10 metreküp suyun fiyatı 19,21 liradan 22,09 liraya, 11-20 metreküp suyun fiyatı 24,56 liradan 28,25 liraya, 21 ve üzeri metreküp suyun bedeli ise 45,99 liradan 52,89 liraya yükseltildi.

Atık su bedelinin de eklenmesiyle birlikte İzmirliler konutlarda 0-10 metreküp suyu 33,13 lira, 11-20 metreküp suyu 42,37 lira, 21 ve üzeri metreküp suyu ise 79,33 liradan kullanacak.