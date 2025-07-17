Gaziemir Belediyesi, ilçede artan kuraklık tehlikesine karşı çevre dostu bir adım attı. Belediye, süs havuzlarında su israfını önlemek ve bakım maliyetlerini düşürmek amacıyla kurakçıl peyzaj uygulamasına başladı. İlk örnek çalışma Sevgi Yolu’ndaki süs havuzunda hayata geçirildi.



Süs havuzlarında çevre dostu dönüşüm

İzmir’in Gaziemir ilçesinde belediye, iklim krizinin etkileriyle mücadele kapsamında önemli bir çevre düzenlemesine imza attı. Kurakçıl peyzaj uygulaması ile süs havuzları artık sürekli su tüketen alanlar olmaktan çıkarılıyor. Az suyla hayatta kalabilen bitkilerle yapılan yeni düzenleme, aynı zamanda estetik bir görünüm de sunuyor.

İlk uygulama Sevgi Yolu’nda başladı

Belediye ekipleri, uygulamanın ilk adımını Sevgi Yolu üzerindeki süs havuzunda gerçekleştirdi. Havuz içerisindeki su tahliye edilerek yerine çakıl taşları, kuru peyzaj malzemeleri ve kurakçıl bitkiler yerleştirildi. Bu dönüşümle birlikte havuzun bakım, temizlik ve enerji giderleri büyük ölçüde azaltılmış oldu.

Diğer alanlara da yaygınlaştırılacak

Yetkililer, bu uygulamanın yalnızca Sevgi Yolu ile sınırlı kalmayacağını ve zamanla ilçedeki tüm süs havuzları ile yeşil alanlara yayılacağını belirtti. Parklarda da sulama ihtiyacının önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Başkan Işık: “Su tasarrufu için birlikte hareket etmeliyiz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, yaşanan kuraklık tehdidinin küresel bir kriz olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Belediye olarak çevreyi koruyan, su israfını önleyen yenilikçi uygulamalarla geleceğe yatırım yapıyoruz. Kurakçıl peyzaj uygulamamızla doğayla uyumlu, estetik ve tasarruflu alanlar oluşturuyoruz. Parklarımızda da sulama ihtiyacını yarı yarıya azalttık. Tüm hemşehrilerimizden de suyu dikkatli kullanmalarını ve bu sürece destek olmalarını rica ediyorum.”