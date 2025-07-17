İzmir’in Narlıdere ilçesinde belediye ekipleri, 11 mahallede temizlik, park bakımı, moloz toplama, yol onarımı ve okul tadilatlarını kapsayan geniş çaplı bir hizmet seferberliği başlattı. Belediye Başkanı Erman Uzun, “Modern, temiz, yeşil ve sürdürülebilir bir Narlıdere için tüm ekiplerimizle yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.



Tüm müdürlükler eş zamanlı çalışıyor

Narlıdere Belediyesi, daha yaşanabilir bir ilçe hedefiyle başlattığı seferberlikte Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlükleriyle sahada aktif rol alıyor. Belediye, çalışmaların ilçenin tamamına yayıldığını vurguladı.

Parklar ve yeşil alanlar elden geçiriliyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkların bakımını yaparken ağaç budama, ot biçme ve bitkilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kentin estetik görünümünü artırmayı hedefleyen ekipler, yeşil alanların düzenli bakımını titizlikle yürütüyor.

Yazın artan molozlar temizleniyor

Yaz aylarında artış gösteren moloz ve bahçe atıkları, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirli program dâhilinde toplanıyor. İlçe genelinde yapılan rutin temizlik çalışmaları da aksamadan sürdürülüyor. Ayrıca kötü koku ve sinek oluşumunu önlemek amacıyla çöp konteynerleri dezenfekte ediliyor.

Yollar yenileniyor, okullar onarılıyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt yama ve kilit parke taşı döşeme işlemlerini sürdürüyor. Aynı zamanda yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda bakım ve tadilat çalışmaları da hız kazandı. Belediye, altyapı ve üstyapı hizmetlerini planlı şekilde sürdürüyor.

Başkan Uzun: “Her köşeye hizmet götürüyoruz”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yürütülen çalışmalara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Narlıdere’mizi güzelleştiriyor ve geleceğe hazırlıyoruz. Temiz, modern, sürdürülebilir bir ilçe için tüm ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Komşularımızın memnuniyetini ve hizmette verimliliği her zaman ön planda tutmaya devam edeceğiz. Sahada özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”