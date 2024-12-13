Gaziemir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Ergider, Sevgi Mahallesi'nde yaptığı temizlik sırasında sokakta bulduğu cüzdanı, içinde nakit para, kredi kartları ve kimlik kartları olduğunu fark ettikten sonra sahibine teslim etti.

Cüzdanın sahibine ulaşıldı

Belediye ekipleri, cüzdanı bulur bulmaz, Sevgi Mahallesi Muhtarı Aslı Baykara'nın desteğiyle sahibine ulaşmayı başardı. Ergider’in duyarlı davranışı, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık tarafından takdirle karşılandı.

Başkan Işık’tan teşekkür

Başkan Ünal Işık, Mehmet Ergider’i makamında kabul ederek, "Çalışma arkadaşımızın gösterdiği bu duyarlılık bizlere gurur yaşattı. Kendisine teşekkür ediyor, bu örnek davranışını takdir ediyorum" dedi.