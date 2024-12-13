İzmir Depremi'nden büyük hasar alan Karşıyaka’da, kentsel dönüşüm çalışmaları hız kazanıyor. Karşıyaka Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 2. Etap'ta parselasyon planlarını tamamlayarak 700 vatandaşa tapularını dağıttı. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tapu teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla, her vatandaşımızın sağlıklı ve modern konutlara sahip olması için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Depreme karşı dirençli Karşıyaka

Karşıyaka Belediyesi, İzmir'in yüksek deprem riski altında olduğunu vurgulayarak, özellikle dezavantajlı bölgelerde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına dikkat çekti. Cumhuriyet Mahallesi’nde sosyal konutların yer aldığı 2. Etap için hazırlanan 1912 numaralı parselasyon planı, Karşıyaka Tapu Müdürlüğü tarafından onaylandı. 534 bağımsız birimi kapsayan bu plan, hak sahiplerine teslim edilerek dönüşümün önünü açtı.

Törenle tapularını teslim alan vatandaşlar, yıllardır bekledikleri bu adımla sevinçlerini dile getirdi. Maddi yük altına girmeden evlerini yenileme imkânı bulan vatandaşlar, "Sağlam ve güvenli evlerde huzur içinde yaşamak en büyük dileğimiz" dedi.

"Herkes güvenli evlerde yaşamalı"

Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, törende yaptığı konuşmada, Karşıyaka'nın en eski mahallelerinden biri olan Cumhuriyet Mahallesi’nin uzun yıllardır bu dönüşümü beklediğini ifade etti. Ünsal, "Depremin acılarını tekrar yaşamamak için güvenli konutlara ihtiyaç var. Karşıyaka Belediyesi olarak vatandaşlarımızın güvenle yaşayacağı bir kent yaratma hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu. Sürecin zorluklarına rağmen dönüşümü başlattıklarını belirten Ünsal, Karşıyaka’nın daha güvenli ve modern bir yerleşim yeri olması için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

"Hayalimize kavuşuyoruz"

Törene katılan vatandaşlar, tapularını almanın sevincini yaşarken, "Belediyemiz, yıllardır süren sorunlarımızı çözerek bize bu mutluluğu yaşattı. Güvenli ve huzurlu bir yaşam için ilk adımı attık" sözleriyle memnuniyetlerini dile getirdi.