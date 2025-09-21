İlçede “bulunmaz Hint kumaşı” olarak nitelendirilen merkez, erken evre Alzheimer ve demans tanısı almış bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Merkezden, Gaziemir’de ikamet eden, 1. ve 2. evre Alzheimer veya demans tanısı konmuş vatandaşlar faydalanabiliyor. Sabah saatlerinde özel araçlarla evlerinden alınan üyeler, gün boyunca uzman gözetiminde zihinsel ve fiziksel aktiviteler yapıyor. Akşam ise yine belediye ekiplerince evlerine bırakılıyor.

Merkez yalnızca hastalara değil, bakım yükünü üstlenen yakınlarına da destek sunuyor. Psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetleriyle, hasta yakınlarının tükenmişlik sendromunun önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece bakım verenler, hastaları güvenli bir ortamdayken kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor.

Merkezden hizmet alan hasta yakınları da verilen desteğin önemine dikkat çekiyor. Annesi Alzheimer hastası olan Hande Gül Kürümoğlu, merkezin annesinin hastalığının ilerleyişini yavaşlattığını belirterek, “Bu merkez bizim için bulunmaz bir nimet. Annem burada mutlu, aktif ve sosyal. Keşke daha önce başlasaydık” dedi.

Üç yıldır babasının hastalıkla mücadele ettiğini söyleyen Murat Arslanoğlu ise babasının her sabah merkeze gelmek için heyecanla hazırlandığını anlattı. Arslanoğlu, “Burada önemli olan hastalara bir amaç sunulması. Babam merkeze gelirken adeta işe gidiyormuş gibi hazırlanıyor. Bu durum onu çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Merkez üyelerinden Mehmet Ali Elmas’ın eşi Türkan Elmas da merkezin yaşamlarına kattığı değeri şu sözlerle ifade etti:

“Eşim buraya gelmeden önce çok agresifti, şimdi ise daha sakin ve huzurlu. Arkadaş edinip etkinliklere katılması onu mutlu ediyor. O merkezdeyken ben de torunlarıma zaman ayırabiliyorum. Bu hizmet hem eşim hem benim için çok büyük kazanç.”

Gaziemir Belediyesi, Alzheimer ve demansla mücadele eden ailelere nefes aldıran merkez ile hem sağlık hizmetlerinde hem de sosyal destek alanında örnek bir model sunuyor.