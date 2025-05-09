Gaziemir Belediyesi, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan “çevre katliamı yapılıyor” yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi. Belediyenin açıklamasında, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve söz konusu alanın uzun süredir moloz ayrıştırma ve geçici depolama sahası olarak kullanıldığı ifade edildi.

Belediyenin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Bugün bazı basın-yayın organları ve sosyal medya mecralarında, Gaziemir’de çevre katliamı yapıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Söz konusu alan, uzun yıllardır belediyemiz tarafından Moloz Ayrıştırma ve Transfer Merkezi olarak kullanılmaktadır. Bu alan, yeni açılmış bir saha değildir.

İlçemizde yol kenarlarına, ormanlık ve boş alanlara gelişigüzel ve kaçak yollarla dökülen molozlar, belediye ekiplerimiz tarafından toplanarak, kısa süreli depolamasının ve ayrıştırmasının yapılması amacıyla bu alana taşınmaktadır.

Toplanan molozlar, bu alanda gerekli ayrıştırma işlemleri tamamlandıktan sonra, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirlediği resmi moloz döküm sahalarına transfer edilmektedir. Bu uygulama, ayrıştırması yapılmamış molozların döküm sahalarına kabul edilmemesi nedeniyle zorunlu olarak sürdürülmektedir.

Dolayısıyla, çevre katliamı yapıldığı ve doğanın kirletildiği yönündeki iddialar asılsızdır.

Basın ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.