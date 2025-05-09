Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 8.5 kilometre derinlikte, saat 17:41'de gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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Depremin derinliği 8.5 Kilometre

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde saat 17:41’de yerin 8.5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Balıkesir'de Deprem! Kandilli Rasathanesi Duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi