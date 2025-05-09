Balıkesir'de Deprem! Kandilli Rasathanesi Duyurdu

Kandilli Rasathanesi, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının 8.5 kilometre derinlikte, saat 17:41'de gerçekleştiği bildirildi. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Depremin derinliği 8.5 Kilometre

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde saat 17:41’de yerin 8.5 kilometre derinliğinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.