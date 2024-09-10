Gaziemir Belediyesi, kadınların ve çocukların sosyal ve kişisel gelişimlerine destek vermek amacıyla düzenlediği Cumhuriyet Semt Evleri'ndeki kış dönemi kurslarının kayıtlarını başlattı. Kayıt işlemleri 13 Eylül'de sona erecek.

Kadınlar için zengin kurs programı

Cumhuriyet Semt Evleri'nde, kadınlar için çeşitli kurslar sunulacak. Kış dönemi boyunca takı teknikleri, ahşap boyama, nakış teknikleri, bambu sepet örücülüğü, örgü teknikleri, kaat’ı, ahşap yakma, sabun ve mum yapımı, su kabağı süsleme, dikiş teknikleri, kırkyama, karma, resim ve İngilizce branşlarında eğitimler düzenlenecek. Katılımcılar, bu kurslarda üretim yaparak hem sosyalleşebilecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunabilecek.

Meslek edindirme kursları ve sertifikalar

Meslek Edindirme Kursları kapsamında el ve ayak bakımı ile hasta yaşlı bakımı kursları düzenlenecek. Bu kursların kayıtları Dokuz Eylül Mahallesi Cumhuriyet Semt Evi’nde alınacak ve eğitim sonunda sertifika verilecek.

Çocuklar için eğitim atölyeleri

Çocuklar için düzenlenen Eğitim Atölyesi’nde Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler branşlarında eğitimler verilecek. Bu kurslar, çocukların eğitim hayatlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak. Kaydolmak isteyen çocuklar, kimlik fotokopileri ve öğrenci belgeleriyle en yakın semt evini ziyaret ederek kayıt yaptırabilirler.