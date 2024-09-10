İzmir merkezli gerçekleştirilen geniş çaplı DEAŞ operasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve terörizmin finansmanını engellemeye yönelik olan operasyonda, 13 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

26 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında İzmir’in yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, operasyon çerçevesinde 4 şüphelinin de arandığı bildirildi.

Finansman suçlarına karşı yoğun mücadele

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik başlattığı soruşturma, örgütün finansal kaynaklarını kesmeye yönelik önemli adımlar içeriyor.