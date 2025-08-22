Gaziemir Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakımevi’nin olanaklarını genişletiyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, mevcut alana yeni padoklar ekleniyor. Zemine beton dökümünün tamamlandığı bölgede üst kaplama da yapılacak. Çalışmaların bitmesiyle birlikte, bakımevinde tedavi ve bakım süreci devam eden sokak hayvanları için daha konforlu koşullar sağlanacak.

Başkan Işık: “Can dostlarımızın refahı önceliğimiz”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Başkan Işık, sokak hayvanlarının güvenli bir ortamda yaşamaları için özveriyle çalıştıklarını belirterek,

“Veteriner hekimlerimiz tarafından tedavi edilen can dostlarımıza daha iyi bir yaşam alanı oluşturmak için Hayvan Bakımevimizi kendi kaynaklarımızla büyütüyoruz. Çalışmalar tamamlandığında veterinerlik hizmetlerimiz çok daha güçlü hale gelecek. Hayatı paylaştığımız bu canların refahı için çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kısırlaştırmadan sahiplendirmeye kadar tüm hizmetler

Gaziemir Belediyesi, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürmesi için kapsamlı veteriner hizmetleri sunuyor. Bakımevinde, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme, kimliklendirme ve kayıt altına alma gibi işlemler yapılırken; özel donanımlı klinikte cerrahi operasyonlar da gerçekleştiriliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının tedavi, bakım ve rehabilitasyon süreçleri de titizlikle takip ediliyor.

Gaziemir Belediyesi’nin çalışmalarıyla birlikte, sokak hayvanları hem güvenli hem de sağlıklı bir ortamda yaşamaya devam edecek.