İEÜ, Türkiye’de örnek teşkil edecek bir adım atarak geliştirdiği ‘Sağlıklı Kampüs’ konsepti kapsamında fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan öğrencilere sağlıklı yaşam alanı sundu. Üniversite genelinde düzenlenen sportif etkinliklerin artırılması, ücretsiz spor salonu kullanımı, sağlıklı yiyeceklere kolay erişim gibi uygulamalar projenin temelini oluşturdu.

Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Adımlar

Kampüste düzenlenen Wellbeing Day (Sağlıklı Gün) etkinlikleri ile öğrenciler sağlıklı yaşam konusunda teşvik edildi. Etkinliklerde ikram olarak meyve, ceviz ve incir gibi doğal ürünler sunulurken, bağımlılık ve kaygı yönetimi üzerine seminerler gerçekleştirildi. Kampüsün farklı noktalarına yerleştirilen bilgilendirici görseller ve afişlerle de farkındalık artırıldı.

Prestijli Belgeyi Aldılar

İEÜ’nün başarısı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen “Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İş Yeri” belgesiyle taçlandırıldı. Üniversitede düzenlenen törende belgeyi, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner’e takdim etti.

Prof. Dr. Öner, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Gençlerimizi sağlıklı beslenmeye ve hareketli yaşama ne kadar erken alıştırırsak, geleceğin sağlıklı nesillerini de o kadar güçlü temeller üzerine inşa ederiz. Üniversite olarak bu alanda örnek bir model oluşturduk ve çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz.”

“5 Çalışma Grubu Kurduk”

İEÜ Sağlıklı Kampüs Koordinatörü Prof. Dr. Ayşın Zeytinoğlu ise, kampüste kantinlerden yürüyüş yollarına kadar her alanın titizlikle değerlendirildiğini belirterek, “Sağlıklı Kampüs çatısı altında fiziksel sağlık, ruhsal sağlık, kampüs hayvanları, bağımlılığı önleme ve sürdürülebilirlik üzerine 5 farklı çalışma grubu oluşturduk. Emeklerimizin karşılığını bu belgeyle almak büyük bir gurur” dedi.

İEÜ, aldığı bu prestijli belge ile birlikte “Sağlıklı Kampüs” projesini yeni uygulamalarla geliştirmeyi ve öğrencilerine daha sağlıklı bir yaşam ortamı sunmayı hedefliyor.