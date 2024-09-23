Gaziemir Belediyesi, yurttaşları sağlıklı, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzına yönlendirmek amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinliklerde, katılımcılar sağlıkları ve çevreleri için spor yapma fırsatı buldu.

Hareketlilik Haftası'nda Farkındalık Yaratıldı

Gaziemir Belediyesi ve Gaziemir Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikler, sağlıklı yaşam ve çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Her yaştan yurttaşın büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, bisiklet turuyla başladı. Belediye binası önünden başlayan tur, Önder Caddesi, Abdülhamit Yavuz Caddesi, 80 Sokak ve Gazi Atatürk Bulvarı üzerinden Festival Alanı'na ulaştı. Gaziemirliler, sürdürülebilir ulaşım için pedal çevirirken, hem sağlıklarını korudu hem de çevreci ulaşım seçeneklerinin önemine vurgu yaptı.

Spor Aktiviteleri ile Eğlenceli Anlar

Sürdürülebilir bir dünya ve sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikler, Festival Alanı'nda çeşitli spor aktiviteleriyle devam etti. Katılımcılar, mini golf, ayak tenisi, atletizm, langırt, mini voleybol, air badminton ve bilek güreşi gibi parkurlarda eğlenceli anlar yaşadı. Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve Gaziemir Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Enver Yılmaz da etkinliklerde spor yaparak katılımcılara eşlik etti.

Sürdürülebilir Gelecek İçin Birlikte Hareket Edilmeli

Etkinliğe katılanlarla birlikte sağlıklı yaşam için spor yapan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, sürdürülebilir şehirler ve sağlıklı bir gelecek için farkındalığın önemine dikkat çekti. Başkan Işık, “Sağlığımız için hareket etmek, gezegenimiz için sorumluluk almak zorundayız. Bireylerin sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamak ve çevremizi koruyarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için hep birlikte çalışmalıyız. Unutmayalım ki dünyamızın geleceği hepimizin ellerinde” ifadelerini kullandı.

Etkinlikler, Gaziemir Genç Ofis grubunun konseriyle son buldu.