Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Menemen Çaltı bölgesine çöp bertaraf tesisi kurma projesine tepki gösterdi. Pehlivan, bu girişimin Menemen halkının sandık iradesine karşı bir ceza niteliğinde olduğunu söyledi. İlçenin ekosistemine ve su kaynaklarına geri dönülmez zararlar verebilecek bu tesise karşı olduklarını ifade etti.

Menemen’in doğası ve tarımı risk altında

Başkan Pehlivan, tesisin sadece çevresel değil sağlık ve tarım açısından da büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. Menemen’in yeşil doğasına zarar verecek bu projenin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Ayrıca, bölgenin tarımsal üretimde önemli bir merkez olduğunu ve tesisin tarımın kalbine hançer saplayacağını söyledi. Çöp tesisinden kaynaklanacak atıkların yeraltı sularını ve tarım ürünlerini olumsuz etkileme riski taşıdığına dikkat çekti.

Menemen çöple cezalandırılmak isteniyor

Menemen’in çöp tesisi için adres gösterilmesinin siyasi ve maksatlı olduğunu savunan Pehlivan, bunun Menemen halkına yönelik bir rövanş girişimi olduğunu vurguladı. Yaklaşık bin yıllık Menengeç ağacının bulunduğu bölgeye çöp tesisi kurulmasının mantıksız olduğunu ifade etti.

Alternatif çözümler önerildi

Başkan Pehlivan, mevcut çöp bertaraf tesislerine yatırım yapılarak sorunun çözülebileceğini belirtti. Menemen’in doğasına zarar verilmemesi gerektiğini ve ilçeyi korumak için kararlı bir mücadele sürdüreceklerini açıkladı.