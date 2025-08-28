Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri, Güllük Mahallesi’nde sanatseverlerle buluştu. Hafta boyunca sürecek etkinliklerin üçüncü gününde, oyuncu ve yazar Nilüfer Açıkalın ile müzisyen Haluk Çetin söyleşi ve performans etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Nilüfer Açıkalın, ünlü şairlerin eserlerinden şiirler seslendirirken, kendi kaleminden çıkan öyküleri de katılımcılarla paylaştı. Haluk Çetin ise gitarıyla Açıkalın’a eşlik ederek söylediği şarkılarla programı zenginleştirdi. Milas Belediyesi Güllük Hizmet Binası önünde düzenlenen etkinliğe, Güllüklü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, seslendirilen şarkılara eşlik ederek ve cep telefonlarıyla anları kaydederek, sanat dolu bir akşam yaşadı.

Etkinliği baştan sona takip eden Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, sahneye çıkarak Nilüfer Açıkalın ve Haluk Çetin’e plaket takdim etti. Başkan Topuz, sanatçılara başarılarından ötürü teşekkür ederken, alandaki vatandaşlara katılımlarından dolayı minnettarlığını dile getirdi. Topuz, kültür ve sanat etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini belirterek, Ören ve Selimiye programlarına tüm vatandaşları davet etti.

Güllük’teki etkinliğe, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, belediye meclis üyeleri, Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik serisinin dördüncü günü, Ören Mahallesi’nde devam edecek. Programda besteci ve yorumcu Haluk Çetin ile tarihçi ve oyuncu Pelin Batu konuk olacak. Ayrıca, şair ve yazar Melih Cevdet Anday için anma gecesi düzenlenecek. Anma programı, 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30’da Ören Yalı Konser Alanı’nda gerçekleştirilecek.