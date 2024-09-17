Gaziemir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak amacıyla Giysi, Oyuncak, Kitap İkinci El Pazarı (GOKİP) düzenledi. Festival Alanı’nda gerçekleştirilen bu etkinlikte, çocuklar kullanmadıkları giysi, kitap ve oyuncakları satışa sundu. Etkinliğe katılan çocuklar, bu satışlarla hem okul harçlıklarını kazandılar hem de çevreyi koruma adına önemli bir adım attılar.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ve eşi Deniz Işık, etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti ve alışveriş yaptı. Başkan Işık, “Kullanmadığı eşyalarını arkadaşlarının hizmetine sunarak ekolojik dengeye katkı sağlayan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.

"Doğamız için büyük bir adım"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, küresel iklim değişikliğiyle mücadele için yürütülen çalışmalara dikkat çekerek, vatandaşları geri dönüştürülebilir atıkları evsel atıklardan ayırmaya davet etti. Başkan Işık, “Dünyamız hızla kirleniyor. İkinci el eşyalarımızı başkalarının kullanımına sunmayı ve geri dönüşümü çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Bugün burada yapılan bu etkinlik, tüketim çılgınlığına karşı bir duruş sergiliyor ve doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Gezegenimiz için çok önemli bir adım attınız” dedi.

Gaziemir’de geri dönüşüm çalışmaları

Gaziemir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, 5 mobil atık noktası ve ilçedeki 400 geri dönüşüm kumbarasıyla, kağıt, plastik, cam, metal, elektronik atık gibi geri dönüştürülebilen materyalleri topluyor ve lisanslı firmalarla geri dönüşüm sürecine kazandırıyor. Ayrıca, geri dönüşüm bilincini artırmak için çeşitli eğitim programları düzenleniyor.