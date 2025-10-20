İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın sözünü verdiği çalışma kapsamında, işaret dili çevirmenleri tarafından sağır ve işitme engelli bireylere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda görüntülü arama desteği ve gerektiğinde kişiye eşlik edilerek yüz yüze tercümanlık hizmeti veriliyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelleri ortadan kaldıran önemli bir projeyi uygulamaya geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın Engellilik Çalıştayı’nda sözünü verdiği sağır ve işitme engelli bireylere yönelik yenilikçi hizmet, Türk İşaret Dili Birimi ve birime bağlı Sessiz Destek Çözüm Merkezi’nin kurulmasıyla başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, işaret dili çevirmenleri aracılığıyla sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda sağır ve işitme engelli yurttaşlara iletişim desteği sağlamayı, ayrıca ilgili kamu kurumları, özel kurum ve kuruluşlarla koordinasyon kurarak yönlendirmeler yapmayı amaçlıyor. İşaret dili çevirmenleri, işitme engelli ve sağır vatandaşlardan gelen görüntülü aramaları yanıtlayarak örneğin İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’nden randevu alıyor, randevu gününde ise hastaya eşlik edip hasta girişi, doktor-hasta görüşmesi ve tahlil yaptırma gibi aşamaların tümünde tercümanlık yapıyor. Kişiye eşlik edilerek verilen yüz yüze destek hizmeti, Türkiye’de ilk kez bir belediye tarafından uygulanıyor.



Proje, sağır ve işitme engelli bireylerin iletişim haklarını güçlendirmek, tüm hizmetlerden eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak ve toplumsal eşitliği pekiştirmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Görüntülü arama ya da yüz yüze destek ihtiyacı olan sağır ve işitme engelli yurttaşlar, https://www.bizizmir.com/ adresinden Engelsiz Çağrı Merkezi bölümünü tıklayarak rahatlıkla hizmet alabiliyor.



Sessiz Destek Merkezi’nde görev alan işaret dili çevirmeni Zeki Can Yunar, anne ve babasının sağır olduğunu ancak kendisinde herhangi bir işitme engeli bulunmadığı için CODA birey olduğunu belirtti. Yunar, “Çocukluğumdan bu yana annemin ve babamın çevirmenliğini yapıyordum. Mesleki olarak da İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işaret dili çevirmeni olarak görev alıyorum. Sessiz Destek Çözüm Merkezi olarak işitme engelli ve sağır yurttaşlarımızın erişilebilirliği amacıyla bir bariyeri ortadan kaldırıyoruz. Örneğin bir sağır yurttaş bizi görüntülü arıyor ve onlar için hastane randevusu oluşturuyoruz. Randevu gününde de hasta kayıttan doktor-hasta diyaloğuna ve tahlil işlemlerine kadar tüm aşamalarda destekte bulunarak onların sesi oluyoruz” dedi.



Sessiz Destek Çözüm Merkezi’nde görev alan bir diğer işaret dili çevirmeni Gamze Albayrak ise “Ben CODA birey değilim ancak işaret dili ve tercümanlık eğitimi aldım. Sağır derneklerine üye olarak ve özel sektörde sağırlara yönelik çevirmenlik işi yaparak kendimi geliştirdim. Ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işaret dili çevirmeni olarak göreve başladım. Bu çalışma, erişilebilirlik anlamında çok önemli bir adım. Yüz yüze ve görüntülü arama desteği olarak eş zamanlı şekilde ilerleyen bu proje, işitme engelli ve sağır yurttaşların erişim engellerini ortadan kaldırıyor” diye konuştu.

